В Минске запустили приложение для волонтёров-водителей

Новости Беларуси. Онлайн-такси для добрых дел. Белорусский Красный Крест совместно с IT-компанией запустили сервис для волонтеров-водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Онлайн-такси для добрых дел. Белорусский Красный Крест совместно с IT-компанией запустили сервис для волонтеров-водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мобильное приложение рассчитано на владельцев автомобилей, которые хотят безвозмездно помочь с доставкой лекарств, медицинских рецептов и продуктов для пенсионеров. Для этого нужно зарегистрироваться сначала в базе Красного Креста, а после уже в сервисе, предварительно его скачав.
С этого момента машину смогут вызывать волонтеры. В первый день работы на платформе уже зарегистрировались 10 водителей и состоялась одна поездка.
Роман Мосько, начальник отдела фандрайзинга Белорусского общества Красного Креста:
Когда у вас есть свободная минутка, просто заходите в приложение, ставите статус «активно» и ждете заказ. Волонтер, который осуществляет доставку, с помощью такого же приложения выбирает, откуда и куда ему нужно ехать. Это как сервис онлайн-такси, которых в Минске достаточно много.
Иногда те продукты питания, которые нужны нашим подопечным, достаточно большие – много литров воды, фрукты, овощи. Порой самому донести это не так просто, поэтому этот сервис упростит и ускорит нашу жизнь.
Компания-разработчик приложения на белорусском рынке впервые. Новый продукт они предоставили Красному Кресту в бесплатное пользование. Участие в полезном проекте может принять любой желающий.