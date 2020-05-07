В Минске запустили приложение для волонтёров-водителей

Новости Беларуси. Онлайн-такси для добрых дел. Белорусский Красный Крест совместно с IT-компанией запустили сервис для волонтеров-водителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мобильное приложение рассчитано на владельцев автомобилей, которые хотят безвозмездно помочь с доставкой лекарств, медицинских рецептов и продуктов для пенсионеров. Для этого нужно зарегистрироваться сначала в базе Красного Креста, а после уже в сервисе, предварительно его скачав.

С этого момента машину смогут вызывать волонтеры. В первый день работы на платформе уже зарегистрировались 10 водителей и состоялась одна поездка.