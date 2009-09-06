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В Минске задержано более 140 проституток

06 сентября 2009 16:36
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Столичная милиция в августе во время рейдов задержала на улицах Минска 143 «ночные бабочки». На них составили административные протоколы, провели профилактические беседы и поставили на учет в органах внутренних дел.

В течение месяца каждую неделю милиция проверяла излюбленные места нахождения проституток: проспекты Победителей, Независимости, Пушкина, остановка общественного транспорта «9-й км», а также гостиницы и бани. Кроме того, оперативники контролировали объявления сомнительного содержания в СМИ и интернете.

Чаще всего для занятий проституцией на столичные улицы выходят женщины 20-30 лет без регистрации в Минске и не имеющие постоянного источника доходов. Около половины «ночных бабочек» разведены и воспитывают несовершеннолетних детей.

В период августовских проверок был перекрыт канал вывоза белорусок в Германию с целью их сексуальной эксплуатации, напоминает БЕЛТА.

# общество # Проституция

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