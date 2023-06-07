В Минске за 2023 год обновят 1 млн 240 тыс. квадратных метров дорожного полотна

Новости Беларуси. В 2023 году в столице отремонтируют более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров дорог. Это на четверть больше, чем в предыдущем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сегодня уже выполнено 35 % от запланированных работ. На некоторых улицах, например Тимирязева, Притыцкого, проспекте Рокоссовского, асфальтобетонное покрытие полностью заменят до конца июля. Параллельно ремонтируют тротуары. С начала года уже обновили около 30 тысяч квадратов. Актуальной остается и тема ямочного ремонта. Работы ведутся ежедневно и не прекращаются даже ночью.

Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома»:

На сегодня критическая ямочность в Минске устранена. Мы выполнили с января по июнь около 130 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Сегодня работаем в рамках текущего ремонта на 20-ти объектах города Минска – замена асфальтобетона на всю ширину проезжей части. Выполнено практически свыше 240 тысяч квадратных метров, в планах до 1 июля выполнить 600 тысяч.

Также в столице благоустраивают пешеходные переходы. Ремонтируют лестницы и устанавливают новые перила.