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Коронавирус в Беларуси: данные Минздрава за 12 ноября

12 ноября 2020 13:53
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Новости Беларуси. В Беларуси на 12 ноября выздоровели 92 тысячи 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в Беларуси: данные Минздрава за 12 ноября-1

За последние сутки он поставлен еще более 1 000 человек. Всего же за весь период распространения инфекции зарегистрировано 110 тысяч 455 случаев, когда результаты тестов оказались положительными. Их уже проведено свыше 2 миллионов 780 тысяч.

Известно, что на территории страны умерли 1 027 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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