Коронавирус в Беларуси: данные Минздрава за 12 ноября

Новости Беларуси. В Беларуси на 12 ноября выздоровели 92 тысячи 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки он поставлен еще более 1 000 человек. Всего же за весь период распространения инфекции зарегистрировано 110 тысяч 455 случаев, когда результаты тестов оказались положительными. Их уже проведено свыше 2 миллионов 780 тысяч.

Известно, что на территории страны умерли 1 027 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.