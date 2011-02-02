В Минске вручили государственные награды за честный многолетний труд и высокий профессионализм

Среди 54 награжденных – работники сельского хозяйства, энергетики, медики, экологи, представители образования и спорта. Самой большой группой стали специалисты агропромышленного комплекса брестской области.

Для врача с многолетним стажем и бесценным опытом эта государственная награда первая и особо ценная. Слова благодарности прозвучали в адрес всех работников здравоохранения. Государство и далее будет формировать мощную базу по производству отечественных лекарств и оснащать медицинские центры.

Александр Карпук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

То, что было пять лет назад, и то, что есть сейчас, – это большие перемены. Как в оснащении, так и в тех манипуляциях, которые выполняют врачи. Существенные перемены в лучшую сторону.

Медаль за трудовые заслуги получили медики, педагоги. Также отмечены наградой сотрудники природоохранной отрасли и газовой промышленности. Но самая многочисленная армия триумфаторов – аграрии Брестской области.

От руководителей сельхозпредприятий до тех, кто хлеб растит своими руками. О том, что жить на селе стало не только комфортно, но и почетно, уверено говорит и Людмила Дегтярева.

Людмила Дегтярева, огородник тепличного комбината «Берестье» Брестского района:

Улучшение во всем. Строится жилье, вводятся новые технологии, работать, несмотря на то, что это сельское хозяйство, легче.

Брестский регион в последние годы стабильно добавляет в развитии сельского хозяйства, получает более миллиона тонн зерна, наращивает производство картофеля и масло-семян рапса.

Пока Людмила Владимировна в столице, в ее родном хозяйстве работа кипит даже в зимнюю пору. Ведь аграрный процесс в теплицах Брестчины поставлен на беспрерывный поток. Чтобы на прилавках отечественных магазинов свежие огурцы и помидоры были круглый год.

Людмила Дегтярева, огородник тепличного комбината «Берестье» Брестского района:

Если бы я сейчас не приехала для награждения в Минск, то бы поливала рассадку, помидорчики, огурчики.

В столицу хорошо приехать, посмотреть, но жить лучше в своем родном Бресте.

На церемонии вручения госнаград прозвучало, что агропромышленный комплекс остается одним из приоритетов экономики Беларуси.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Развивая материальное производство, животноводство, земледелие, переработку, будет создаваться добавленная стоимость, будет расти валовый продукт, а с этим и благосостояние.

Оказавшись впервые в Национальной библиотеке, после церемонии награждения Людмила Дегтярева с восхищением осматривает бриллиант знаний.

А врач Карпук, тем временем, парадный костюм сменил на белый халат и спешит к пациентам.

Более двух тысяч тяжелобольных за год. И он услышал, как у каждого из них бьется сердце.

Александр Карпук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

В крайне тяжелом состоянии, и когда он от нас с улыбкой уезжает – эмоции, эмоции, эмоции.

Эмоции и сегодня переполняют его, как и каждого из полсотни награжденных. Ведь для них медаль «за трудовые заслуги» не просто награда, а признание и мощный стимул.