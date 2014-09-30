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В Минске вносятся изменения в работу общественного транспорта

30 сентября 2014 18:58
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Новости Беларуси.  С 1 октября практически на три недели закрывается движение транспорта по улице Розы Люксембург от улицы Карпова до Бетонного проезда. Причиной такого ограничения стало строительство коллектора.

Трасса автобусного маршрута №49 на участке от проспекта Жукова до улицы Щорса изменится.

Из-за низкого пассажиропотока по понедельникам и средам отменяется работа пригородного автобусного маршрута №241С «Диспетчерская станция Карастояновой – Лысая Гора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Работа транспорта в Минске

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