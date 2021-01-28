В Минске в 2021 году введут в эксплуатацию пять школ и закончат строительство трёх объектов здравоохранения

Новости Беларуси. Городской бюджет профинансирует строительство, ремонт и проектирование 14 объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шесть из них начнут принимать пациентов до конца 2021 года. В их числе центр хирургии и трансплантологии на улице Семашко, 9-я детская поликлиника на Долгобродской, а также медучреждение для юных пациентов в Сухарево.

Достроят амбулаторию и в жилом комплексе «Лазурит». Также за счет городского бюджета проведут реконструкцию детской инфекционной больницы и закупят оборудование для нового корпуса онкологического диспансера.

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В текущем году инвестиционной программой Минска предусмотрено 574,5 миллиона рублей на финансирование строительства на территории города. Из них порядка 20 % уходят на объекты здравоохранения, порядка 16 % инвестпрограммы – на объекты образования. Кроме того, в текущем году мы планируем провести реконструкцию девяти межшкольных стадионов в каждом районе Минска в целях обеспечения образовательного процесса учащихся, а также для занятия физкультурой и спортом жильцов близлежащих жилых домов.