Азарёнок: Ребята в балаклавах не хвалятся своими подвигами, а они каждый день идут на нож

Григорий Азарёнок, СТВ:

Да, безусловно, и, как это говорится, без права на славу. Без права на славу. Ребята в балаклавах, ребята не хвалятся своими подвигами, а на самом деле они каждый день идут на нож. Они каждый день идут на обрез, они каждый день идут на пулю. Никто не знает, что вот они взламывают или им открывают дверь, никто не знает, там может оказаться псих с гранатой. Да, псих с гранатой там может оказаться. Просто это не обнародуют, потому что это их служба, это их долг, и они этим это как-то не выпячивают и не показывают.

Татьяна Третяк, ведущая канала «ГУ «БАЗА»:

Есть такие якобы экс-типа силовики, то есть вот эта структура, которая сидит в Литве и в Польше для зарабатывания денег. Вот они очень активно ведут какую-то такую медийную свою жизнь, деятельность, показывают, какие они. Вот, ну, это к вопросу о том, ты монетизируешь себя как какой-то, да, и либо ты служишь кому-то своему карману, либо… И очень многие те разработки есть, о которых мы не узнаем. И, допустим, вот сейчас сотрудники в том числе разрабатывают и секту, которая уже была сказана в медийном поле, «царская империя», которая мимикрирует под православие, но тем не менее обогащает. Сейчас сотрудники совместно с коллегами из Российской Федерации отрабатывают и спасают этих людей.

Григорий Азаренок:

На все Союзное государство, скажем, вы не спрячетесь нигде, в том числе в большой России. Наши силовики – это братья, и они работают совместно, скажем так.

Татьяна Третяк:

Да, слаженная работа, и опять же, почему я проводила параллель экстремистов и тех же сектантов, первый шаг – это наклонить, принцип один – надломить какую-то волю, критическое мышление и доверие государству. Как раз-таки в этой секте «царской империи» у них первый шаг – это было подписание чина отречения от всего, что связано с государством. То есть человек обнуляется, он отказывается от паспортов, от страховых полисов, медицинского страхования, от всего, разрывает контакты с родственниками своими. И после этого он уже становится массой, ресурсом, которым легко управлять. И, к сожалению, некоторые лица своих детей куда-то, то есть дети пропали, они находятся сейчас в розыске. А кто ими руководит? Собственно, их основатель этой секты, неоднократно судимый за нанесение тяжких телесных, повлекших смерть, за то, что он несовершеннолетнюю порезал. И вот эти люди каким-то таким, опять же, если экстремисты действуют через свою сеточку каналов, то вот такие вот тоже через сеточку каналов. Да, они связаны все.