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В Минске установили фигуры огромных светящихся лосей

13 августа 2018 20:55
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Новости Беларуси. Символ плодородия и защиты: на улице Притыцкого появились фигуры огромных светящихся лосей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске установили фигуры огромных светящихся лосей-1

Жесткий металлический каркас изготовили из алюминия. Яркие «лоси» будут радовать прохожих ежедневно вместе с остальной городской подсветкой и выключаться в полночь.

В столице установят еще около десяти подобных светящихся композиций. Так, «Лошадь с каретой» на площади Свободы появится в сентябре, а «МАЗ» на Партизанском проспекте месяцем позже. Монтаж всех конструкций завершится к Новому году.

В Минске установили фигуры огромных светящихся лосей-4

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

# План застройки Минска и Минской области # общество # Фотофакт

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