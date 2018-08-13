В Минске установили фигуры огромных светящихся лосей

Новости Беларуси. Символ плодородия и защиты: на улице Притыцкого появились фигуры огромных светящихся лосей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жесткий металлический каркас изготовили из алюминия. Яркие «лоси» будут радовать прохожих ежедневно вместе с остальной городской подсветкой и выключаться в полночь.

В столице установят еще около десяти подобных светящихся композиций. Так, «Лошадь с каретой» на площади Свободы появится в сентябре, а «МАЗ» на Партизанском проспекте месяцем позже. Монтаж всех конструкций завершится к Новому году.