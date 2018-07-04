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«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

04 июля 2018 19:09
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Новости Беларуси. Жесткий металлический каркас изготовили из алюминиевого проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером светодиодный зубр будет подсвечиваться желтыми лампочками.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске -1

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске -3

Всего в Минске установят еще около 10 световых объемных композиций. Так, на площади Свободы появится «Лошадь с каретой» и «Световая арка», на улице Герцена – «Световой бульвар», а необычных лосей минчане смогут увидеть на улице Притыцкого.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске -6

Николай Вергейчик, заместитель директора по снабжению, информационным и социальным вопросам УП «Мингорсвет»:
Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще. Поэтому было принято решение и городом, и Мингорсветом на выезде и на въезде в город Минск и на выезд из Бреста установить эту фигуру.

«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске -9

# Достопримечательности Минска # общество # Николай Вергейчик # Фотофакт

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