«Символизирует дорогу на Брест, к Беловежской пуще». Огромного светящегося зубра установили в Минске

Новости Беларуси. Жесткий металлический каркас изготовили из алюминиевого проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером светодиодный зубр будет подсвечиваться желтыми лампочками.

Всего в Минске установят еще около 10 световых объемных композиций. Так, на площади Свободы появится «Лошадь с каретой» и «Световая арка», на улице Герцена – «Световой бульвар», а необычных лосей минчане смогут увидеть на улице Притыцкого.