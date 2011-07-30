В Минске ученические товары можно купить в рассрочку

В некоторых магазинах, например, в ОАО «Гум», при покупке ученических товаров на сумму от 500 тысяч и выше предоставляется беспроцентный кредит сроком до шести месяцев с первоначальным взносом в 10% стоимости покупки.

Во всех регионах Беларуси проходят расширенные продажи товаров к новому учебному году. Работает 255 постоянно действующих ярмарок и более 500 – по выходным дням, а также свыше двух тысяч выставок-продаж. Одежда, обувь, галантерея, канцтовары – все в широком ассортименте.

Некоторые торговые организации предлагают их в кредит, рассрочку и с минимальной торговой надбавкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем в каждой области есть свои особенности реализации.

Валентина Шилина, начальник швейно-трикотажного отдела Центрального универмага Минска:

Покупатель стал заранее беспокоиться о школьном сезоне, начали приходить раньше. Если в прошлом году мы ожидали покупателей после первого августа, то сейчас, уже начиная с 15 июля, активизировались продажи.