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В Минске тестируют новые экспериментальные светофоры

02 июня 2026 12:48
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В Минске тестируют новые экспериментальные светофоры-0

В Минске начали тестировать новые светофоры, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Экспериментальные пешеходные светофоры установили вблизи Первого Национального торгового дома. Внешне светофоры нового типа отличаются от привычных: они имеют квадратное исполнение, на них могут быть воспроизведены анимированные изображения сигналов пешехода и отображается текстовая информация.

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Фото: официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

# УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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