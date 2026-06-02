В Минске тестируют новые экспериментальные светофоры

В Минске начали тестировать новые светофоры, информирует официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Экспериментальные пешеходные светофоры установили вблизи Первого Национального торгового дома. Внешне светофоры нового типа отличаются от привычных: они имеют квадратное исполнение, на них могут быть воспроизведены анимированные изображения сигналов пешехода и отображается текстовая информация.

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Фото: официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома