В Минске - "Тайфун"

Этот "Тайфун" не имеет никакого отношения к тропическим циклонам ураганной силы. Машина с таким названием приехала из Гомеля в мирных целях - исправлять изъяны на дорогах Минска.

"Тайфун" - единственная машина, которая чинит проезжие части в спальных районах столицы. На родине "Тайфуна" - в Гомеле - 12 таких агрегатов, у нас же - только четыре на всю столицу, одна из которых служит на благо жилищно-коммунального хозяйства.

Еще в прошлом году ямы на дворовых территориях исправляли другим способом: вырезали квадрат дорожного покрытия вокруг изъяна и укладывали новый асфальт. "Тайфун" сменил этот способ более быстрым и экономическим. Если раньше затраты на укладку горячим асфальтом на одной улице составляли порядка 18 миллионов белорусских рублей, то заделывание дыр эмульсионно-минеральной смесью экономят деньги до 2-3 миллионов. И с каждым годом затраты уменьшаются.