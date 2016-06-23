Раиса Сидоренко о перспективах образования: учебники с новым подходом появятся уже в этом году

Делегаты пятого Всебелорусского народного собрания продолжают в эти минуты дискуссию по выработке приемлемой стратегии развития на ближайшие 5 лет. Кстати, любопытное наблюдение: чисто визуально мужчин среди делегатов немножко больше, но женщины выглядят сегодня гораздо ярче. И нам здесь, из нашей выездной студии, это было прекрасно видно ещё за пол часа до начала дискуссии в Большом зале. Женщины сегодня пришли в белом, жёлтом, красном – в ярких цветах. Они создают такой яркий акцент. И наверняка сегодня скажут своё громкое и весомое слово в поиске той самой стратегии.

Но я перехожу к беседе в прямом эфире со следующим гостем нашей студии. Раиса Сидоренко, заместитель министра образования, которая к нам сегодня пришла тоже в белом. Раиса Станиславовна, мы рады вас приветствовать!

Раиса Сидоренко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Добрый день.

Президент основательно вчера остановился на Вашей сфере, на образовании, и высказал ряд претензий. Школьники скрюченные, со сколиозом, перегруженные ходят в школы. Когда же прекратится это безобразие?

Раиса Сидоренко:

Это серьёзная проблема. Мы её знаем, мы ею занимаемся. Это не задача, которую мы получили вчера. Мы уже целый год работаем над обновлением программ по всем предметам с точки зрения их упрощения, понятности, изъятия лишнего теоретического материала, дублирования материала в различных программах. И, безусловно, работаем над учебниками. У нас учебники проходят через конкурс (авторские коллективы). Очень много новых коллективов. Учителя-практики изъявили желание стать авторами учебников. И по математике, например, учитель-практик выиграл такой конкурс по сравнению с именитыми авторами.

Мне кажется, это невероятно сложная задача – написать школьный учебник. И, наверное, даже не каждый опытный учитель сможет это сделать. Нужен особенный талант?

Раиса Сидоренко:

Безусловно. Крайне сложно найти ту грань между языком, понятным для учителя, для ученика, и языком, который правильно сможет передать всю научность, необходимую для того или иного предмета.

И не перегрузить при этом.

Раиса Сидоренко:

И не перегрузить при этом, совершенно верно. Избежать всего лишнего.

Раиса Станиславовна, обещаете ли вы, что в ближайшую пятилетку мальчики научатся забивать гвозди, а девочки – пришивать пуговицы? Когда-то они умели это делать, в моём детстве.

Раиса Сидоренко:

По крайней мере, мы всё для этого делаем. Программы по трудовому обучению, по учебному предмету, пересмотрены именно с этой точки зрения.

И не случайно Президент задаёт вопрос, и именно на этом вчера акцентировал внимание?

Раиса Сидоренко:

Совершенно верно. И нам даже немножко радостно было слышать это, потому что именно сейчас в программы внесена эта практическая часть, необходимая для жизни. У нас есть ещё одна задумка, и, я думаю, мы к ней придём. Мы хотим на какой-то период поменять в трудовом обучении то, что изучают мальчики и то, что изучают девочки.

Поменяться трудами? Помню-помню такой эксперимент.

Раиса Сидоренко:

Да, чтобы мальчики тоже умели пришивать пуговицу.

Раиса Станиславовна, у вас очень серьёзные задачи. Учитывая то, что глава государства учитель по первому образованию.

Раиса Сидоренко:

Безусловно. Безусловно, это и серьёзнейшая задача, и, в то же время, огромная поддержка. Потому что мы получаем от главы государства очень конкретные, понятные и необходимые для педагогов рекомендации. И мы это очень ценим. Мы видим в нём подход профессионала-педагога.

Фактически, вы готовите завтрашних министров и руководителей предприятий, которые через десять, пятнадцать, двадцать лет придут руководить экономикой. И отдельно взятый школьный учебник может всё испортить.

Раиса Сидоренко:

Мы сделаем всё, чтобы этого не произошло. По крайней мере, у нас срок – пять лет. Уже сейчас пойдут новые учебники, первые учебники с новым подходом: облегчённые от теории, привязанные к практике. Много у нас везде информации о базовых учебниках. Использование всевозможных электронных учебников, приспособлений, интернета и так далее. Всё это будет использовано. И первые учебники пойдут к этому учебному году году. Первый учебник истории мы буквально завтра рассматриваем на бюро Госкомиссии.