В Минске стартовал Республиканский молодёжный конкурс аналитических исследований. Как подать заявку?

У всех, кто увлекается изучением информационного пространства, есть еще одна уникальная возможность присоединиться к работе нового молодежного аналитического движения Белорусского института стратегических исследований. В Минске стартовал Республиканский молодежный конкурс аналитических исследований. О свежих взглядах и новых идеях поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Наш конкурс основывался на том, чтобы молодежь не просто приносила свои предложения, а чтобы организовать, с одной стороны, небольшой соревновательный момент и провести отбор лучших ребят. Чтобы мы могли в дальнейшем на постоянной основе с ними работать. То, что мы можем сделать, – дать дополнительные знания, навыки тем, кто к нам придет, кто пройдет отборочный этап. Они смогут получить скиллы, компетенции для дальнейшего трудоустройства. Это самый главный бонус, который могут получить ребята, участвуя в наших проектах.

Евгений Харук:

Также речь идет о публикациях их исследований в сборниках, сертификатах, ценных призах. Но мы на это смотрим как на дополнительный бонус. Основной – инвестирование в свое будущее.

12 февраля 2024 года мы запустили первый этап конкурса, и до 10 апреля все могут подать работу и заявку на участие в конкурсе. На сайте БИСИ есть форма, где указаны все правила, есть сама форма, туда и прикрепляются работы.

Что касается второго этапа, в апреле мы проведем анализ всех работ. И концу апреля – началу мая будет подведение итогов с защитой лучших работ, награждением.