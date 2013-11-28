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В Минске стартовал молодежный инновационный проект «100 идей для Беларуси»

28 ноября 2013 18:07
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Новости Беларуси. Вешалка из клюшек, виртуальный музей истории афганской войны или топливо из тростника. В Минске стартовал молодежный инновационный проект «100 идей для Беларуси». Первыми свои работы представили школьники Фрунзенского района.

Проекты самые разнообразные: от модернизации городского освещения до разработки молодежных сайтов. Среди ноу-хау и дизайнерская вешалка для одежды из клюшек. На создание необычного аксессуара автора вдохновил приближающийся чемпионат мира по хоккею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алеся Громова, первый секретарь комитета ОО «БРСМ» Фрунзенского района:
Абсолютно разные сегодня проекты. Это и экологические проекты, и экономические проекты, волонтерские. Все направления представлены на нашей выставке.

Кирилл Лапский, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:
От МКАДа до проспекта Пушкина была у нас альтернативная велодорожка с соответствующими разметкой, знаками. Все обустроено. Также находится пункт проката велосипедов. То есть перспективы проекта очень широкие, масштабные.

# общество # Конкурс # Алеся Громова # Кирилл Лапский # ОО «БРСМ» Фрунзенского района

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