Прямой эфир

В Минске спасатели учат безопасному поведению на льду с помощью 3D-рисунков

13 декабря 2013 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спасатели сейчас проводят акцию «Осторожно, тонкий лед!». Целевая аудитория весьма обширная: от посетителей торговых центров и рыбаков до школьников и воспитанников детских садов.

На этот раз к традиционным лекциям и фильмам по безопасности добавился и наглядный пример. На полу спасатели решили размещать 3D-наклейки с изображением тонущего человека. Таким нестандартным способом они намерены привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели людей при выходе на тонкий лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лапоть, старший копирайтер рекламного агентства:
Идея заключается в том, чтобы любой человек, столкнувшись с нашим носителем, с тем, что мы придумали, очутился в непосредственной ситуации, ситуации человека, находящегося на тонком льду, и воочию увидел опасность, ощутил эту опасность на себе, попал в мини-экстремальную ситуацию. Естественно, задумался, и это отложилось у него в памяти.

Валентина Левченко, специальный педагог гимназии № 6 Минска:
Даже сегодняшнее наше занятие, когда пришли люди практически, когда им показали практически, как это делается, когда ребята смогли поучаствовать в каких-то тяжелых моментах, рассказать, как они поступили бы, – вот такие тренинговые занятия их обучают, конечно, безопасному поведению. А это очень важно.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Валентина Левченко # Гимназия № 6 Минска

Другие новости рубрики

Все новости
ПРООН выделит более 2 млн евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции
13 декабря 2013 07:04

ПРООН выделит более 2 млн евро Беларуси для решения проблем нелегальной миграции

Результаты капремонта в доме по Маяковского,168 в Минске: нет воды, отопления и света, сыпется штукатурка
12 декабря 2013 18:42

Результаты капремонта в доме по Маяковского,168 в Минске: нет воды, отопления и света, сыпется штукатурка

В Витебской области перезахоронили санитара-белоруса, погибшего в войну в Ленинграде и считавшегося до сих пор без вести пропавшим
12 декабря 2013 18:38

В Витебской области перезахоронили санитара-белоруса, погибшего в войну в Ленинграде и считавшегося до сих пор без вести пропавшим