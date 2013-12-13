В Минске спасатели учат безопасному поведению на льду с помощью 3D-рисунков

Новости Беларуси. Спасатели сейчас проводят акцию «Осторожно, тонкий лед!». Целевая аудитория весьма обширная: от посетителей торговых центров и рыбаков до школьников и воспитанников детских садов.

На этот раз к традиционным лекциям и фильмам по безопасности добавился и наглядный пример. На полу спасатели решили размещать 3D-наклейки с изображением тонущего человека. Таким нестандартным способом они намерены привлечь внимание к проблеме травматизма и гибели людей при выходе на тонкий лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лапоть, старший копирайтер рекламного агентства:

Идея заключается в том, чтобы любой человек, столкнувшись с нашим носителем, с тем, что мы придумали, очутился в непосредственной ситуации, ситуации человека, находящегося на тонком льду, и воочию увидел опасность, ощутил эту опасность на себе, попал в мини-экстремальную ситуацию. Естественно, задумался, и это отложилось у него в памяти.

Валентина Левченко, специальный педагог гимназии № 6 Минска:

Даже сегодняшнее наше занятие, когда пришли люди практически, когда им показали практически, как это делается, когда ребята смогли поучаствовать в каких-то тяжелых моментах, рассказать, как они поступили бы, – вот такие тренинговые занятия их обучают, конечно, безопасному поведению. А это очень важно.