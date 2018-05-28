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В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

28 мая 2018 20:33
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Новости Беларуси. В Беларуси насчитывается более 19 видов летучих мышей. Самые распространенные в Минске – двухцветный и поздний кажан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей-1

Именно он чаще всего залетает к минчанам на балкон или в подъезд в поиске места для зимней спячки. Для комфортной перезимовки и создадут реабилитационный центр. Там при необходимости животных подкормят, введут в искусственную спячку и поместят в специальные домики, которые будут храниться в холодильнике.

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей-4

Алексей Шпак, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси:
Для зимовки летучей мыши необходимо стабильно низкая температура и стабильно высокая влажность. Мы планируем каждую весну делать небольшой праздник – выпуск летучих мышей обратно в природу.

# Дикие животные # общество # Алексей Шпак # Фотофакт

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