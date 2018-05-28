В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

Именно он чаще всего залетает к минчанам на балкон или в подъезд в поиске места для зимней спячки. Для комфортной перезимовки и создадут реабилитационный центр. Там при необходимости животных подкормят, введут в искусственную спячку и поместят в специальные домики, которые будут храниться в холодильнике.