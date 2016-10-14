Елена Валаханович, оператор машинного доения: Коровы – как люди, с ними можно поговорить, высказаться, выплакаться…

Для этого человека просыпаться в 4 утра – в радость, ведь она обожает свою работу и души не чает в животных. Заваривает покрепче кофе и отправляется на велосипеде на ферму в деревне Чернова.

Она успевает все: создать уют в семье, вырастить хороший урожай, удивить всех рекордными надоями молока и при этом всегда выглядеть отлично! Секрет успеха в традициях. Профессия доярки ей передалась по наследству. Все детство вместе с сестрами проводили на ферме с мамой и привыкли к труду и порядку.

Галина Владимировна признается, что если раньше доярка одновременно была поваром, лекарем и мамой для коров, то сейчас на модернизированных фермах у каждого своя функция. Работать стало проще благодаря новым доильным установкам, а в былые времена приходилось доить долго вручную и самим носить тяжелые бочки с молоком.

На такой карусели – только успевай работать с радостью, за час в среднем можно выдоить 300 коров! Настоящий космический корабль по получению молока. Вместо пропуска на доильные места у буренок чип, компьютерная система не только идентифицирует животных, но и автоматически подает им вкусные спецкорма в зависимости от продуктивности коров. Так что наше молоко пропитано гормонами счастья и славится своим качеством, признается Алена Валаханович.

Только представьте мимо оператора машинного доения животное пролетает всего за 10 секунд, и за это время надо успеть подготовить животное и оценить состояние его здоровья. И так по 2, 5 часа три раза в день с особым вниманием к каждой корове! Порой, на работе без казусов не обходится.

На новые подвиги Алену Валаханович вдохновляет сынишка Артем. Вместе с ней он часто отправляется на ферму, обожает наблюдать за телятами и помогать маме.

Муж Алены также трудится в сельском хозяйстве, он работает трактористом. Оба приходят поздно, оттого решили оставить в домашнем хозяйстве только кур и собак. Но овощи-фрукты выращивают сами на огороде и, конечно, заготавливают вкусные маринады по осени.

Во всем Алена сумеет найти красоту. Оптимизм, доброта и трудолюбие – ее главные качества! Оранжерея внутри дома и снаружи – яркое тому свидетельство.