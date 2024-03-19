В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея

Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела экстремиста и подстрекателя к массовым беспорядкам. На скамье подсудимых – называющий себя журналистом Игорь Корней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обвиняется в вовлечении людей в радикальную деятельность через соцсети и участие в экстремистском формировании. В зале суда из поддержки только адвокат. Однако посетили судебный процесс и дипломаты стран Евросоюза. Правда, карусельщики на заседание и не собирались заходить, отделавшись присутствием лишь у здания суда. Какое дело международным представителям до белорусских экстремистов, спросили наши корреспонденты.

Может, вы ответите, зачем сегодня приходить, какая основная цель? Нет ответа у наших сегодняшних гостей.

На все открытые заседания заходите? Всех граждан Беларуси проверяете, как проходят судебные заседания?

Женщина, вы так красиво улыбаетесь. Просто с очень красивым выражением лица стоите молча около здания суда. Какой основной ваш посыл сегодняшнего присутствия?