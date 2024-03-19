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В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея

19 марта 2024 10:38
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Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела экстремиста и подстрекателя к массовым беспорядкам. На скамье подсудимых – называющий себя журналистом Игорь Корней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея-1

Он обвиняется в вовлечении людей в радикальную деятельность через соцсети и участие в экстремистском формировании. В зале суда из поддержки только адвокат. Однако посетили судебный процесс и дипломаты стран Евросоюза. Правда, карусельщики на заседание и не собирались заходить, отделавшись присутствием лишь у здания суда. Какое дело международным представителям до белорусских экстремистов, спросили наши корреспонденты.

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея-4

Может, вы ответите, зачем сегодня приходить, какая основная цель? Нет ответа у наших сегодняшних гостей.

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея-7

На все открытые заседания заходите? Всех граждан Беларуси проверяете, как проходят судебные заседания?

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея-10

Женщина, вы так красиво улыбаетесь. Просто с очень красивым выражением лица стоите молча около здания суда. Какой основной ваш посыл сегодняшнего присутствия?

В Минске рассматривают уголовное дело экстремиста Игоря Корнея-13

Провокация с целью скандала. Представители Великобритании, Германии и Словакии по кругу посещают заседания по делам экстремистов. Несмотря на то, что в их странах то и дело судят граждан по подобного рода статьям, интерес к белорусам превыше их внутриполитических проблем.

# Судебная система Беларуси # общество

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