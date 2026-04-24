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В Беларуси посеяно 44% яровых культур

24 апреля 2026 09:07
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Важный период сельскохозяйственного года – в Беларуси продолжается весенняя посевная кампания. По информации Минсельхозпрода уже засеяно более миллиона гектаров яровыми культурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 44 % от запланированных площадей. 

По объемам проведенных работ в лидерах центральный регион, здесь освоено 206 тысяч гектаров, что составляет 41 % от плана. Далее идет Брестская область – там яровые засеяли на площади 199 тысяч гектаров – и это 48 % от необходимого. Замыкает тройку лидеров гродненские аграрии: в области засеяно 174 тысячи гектаров – или 52 % от плана. Кроме того, внесено 37 миллионов тонн органических удобрений. Что должно способствовать увеличению урожайности.

Началась большая командировка Президента Беларуси в Гомельскую область. Читайте здесь.

# Посевная кампания

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