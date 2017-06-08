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В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ

08 июня 2017 14:31
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Новости Беларуси. Управлять с умом. Соревнования среди инструкторов автошкол ДОСААФ прошло в Минске. Кто лучший –

выясняли преподаватели Минска и столичного региона,

сообщили в программе Новости «Минщина» на СТВ.

В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ-1

Участникам конкурса профессионального мастерства нужно было показать знание правил дорожного движения,

уровень методической подготовки, ну, и, собственно, управление автомобилем. 

По итогам соревнования первое место заняла инструкторы из Московского района Минска, а вот второе увезли с собой преподаватели из Борисова.

В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ-4

К слову, в 2016 году учебные организации ДОСААФ, а их в стране 90, «выпустили на дорогу» более 40 тысяч водителей транспортных средств.

На Минщине их готовят специалисты высокого класса.

В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ-7

В прошлом году лучшим преподавателем автошколы в стране стал Михаил Печень из Вилейки, а лучшим инструктором по управлению - Алексей Жуковец из Молодечно.

# общество # ДОСААФ в Беларуси

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