В Минске провели соревнования среди инструкторов ДОСААФ

Новости Беларуси. Управлять с умом. Соревнования среди инструкторов автошкол ДОСААФ прошло в Минске. Кто лучший – выясняли преподаватели Минска и столичного региона, сообщили в программе Новости «Минщина» на СТВ.

Участникам конкурса профессионального мастерства нужно было показать знание правил дорожного движения,

уровень методической подготовки, ну, и, собственно, управление автомобилем. По итогам соревнования первое место заняла инструкторы из Московского района Минска, а вот второе увезли с собой преподаватели из Борисова.

К слову, в 2016 году учебные организации ДОСААФ, а их в стране 90, «выпустили на дорогу» более 40 тысяч водителей транспортных средств.

На Минщине их готовят специалисты высокого класса.