«У меня росла маленькая дочь». Ветеран войны в Афганистане об исполнении интернационального долга

Сергей Вертинский, заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана города Новополоцка:

Мы свою войну прошли молодыми. Я прослужил в Афганистане почти три года. В 1979 году в составе 103-й витебской воздушно-десантной дивизии мы вошли в Афганистан для выполнения интернационального долга. Мне был тогда всего лишь 21 год. Я вышел почти в 24 года. У меня росла маленькая дочь, которой было восемь месяцев. Некоторые ребята, к сожалению, не смогли увидеть своих деток по той причине, что оставили свои жизни, защищая эту страну – Афганистан.

В Минске прошел X съезд ветеранов Афганистана. Какую свою задачу они считают одной из главных – читайте здесь.