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«У меня росла маленькая дочь». Ветеран войны в Афганистане об исполнении интернационального долга

22 апреля 2022 15:17
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Новости Беларуси. Вопрос воспитания будущего поколения стал одним из главных на X съезде ветеранов Афганистана. Его участникам приветствие направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: в современном мире слом традиционных нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории. Читайте здесь.

«У меня росла маленькая дочь». Ветеран войны в Афганистане об исполнении интернационального долга-1

Сергей Вертинский, заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана города Новополоцка:  
Мы свою войну прошли молодыми. Я прослужил в Афганистане почти три года. В 1979 году в составе 103-й витебской воздушно-десантной дивизии мы вошли в Афганистан для выполнения интернационального долга. Мне был тогда всего лишь 21 год. Я вышел почти в 24 года. У меня росла маленькая дочь, которой было восемь месяцев. Некоторые ребята, к сожалению, не смогли увидеть своих деток по той причине, что оставили свои жизни, защищая эту страну – Афганистан.  

В Минске прошел X съезд ветеранов Афганистана. Какую свою задачу они считают одной из главных – читайте здесь.  

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Сергей Вертинский # Фотофакт

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