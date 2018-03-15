В Минске прошёл Международный круглый стол по проблемам насилия в семье

Новости Беларуси. Останови насилие в семье. Под таким девизом в Минске прошел Международный круглый стол по совершенствованию законодательства, направленного на решение этой проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отмечают специалисты, в Беларуси накоплено немало конструктивных идей о том, как комплексно реагировать на факты насилия в семье, развивать систему оказания помощи жертвам и воздействовать на правонарушителя.
Однако четкого алгоритма взаимодействия в вопросах предупреждения данной проблемы пока нет. Практика также показала необходимость расширить круг лиц, в отношении которых следует применять профилактические меры.
Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Республики Беларусь:
Речь идет о том, чтобы все государственные органы, а также общественные мнения, граждане включились в борьбу с насилием в семье. Поэтому в законе должны быть прописаны обязанности всех государственных органов. Начиная с органов внутренних дел, учреждений здравоохранения, учреждений образования, органы по труду и социальной защите и генеральной прокуратуры. Эту проблему нужно решать всем обществом.
Ежегодно в Беларуси в отношении близких совершается более двух с половиной тысяч преступлении, в том числе тяжких. Еще больше число административных правонарушени, направленных на членов семьи. При этом каждый месяц в органы внутренних дел поступает свыше десяти тысяч сообщений о фактах, разбирательство по которым не влечет наказание агрессора по причине примирения сторон.