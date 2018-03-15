В Минске прошёл Международный круглый стол по проблемам насилия в семье

Новости Беларуси. Останови насилие в семье. Под таким девизом в Минске прошел Международный круглый стол по совершенствованию законодательства, направленного на решение этой проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают специалисты, в Беларуси накоплено немало конструктивных идей о том, как комплексно реагировать на факты насилия в семье, развивать систему оказания помощи жертвам и воздействовать на правонарушителя.

Однако четкого алгоритма взаимодействия в вопросах предупреждения данной проблемы пока нет. Практика также показала необходимость расширить круг лиц, в отношении которых следует применять профилактические меры.