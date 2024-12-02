В Глубоком пройдёт заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления

Строительство инфраструктуры и жилья в малых городах сегодня, 2 декабря, обсудят на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, он создан при Совете Республики Национального собрания Беларуси.

На этот раз местом встречи сенаторов и тех, от кого зависит решение вопросов на местах, станет Глубокое. В райцентре менее 20 тысяч жителей. Перспективы развития населенного пункта изложены в детальных планах застройки. В их основе – создание современной и удобной городской среды, для повышения качества жизни людей.