В Минске прошло заседание Национальной комиссии по правам ребёнка

Обеспечить информационную безопасность несовершеннолетних в сети Интернет. Эта тема стала заглавной на заседании Национальной комиссии по правам ребенка. В современном мире, где цифровые технологии развиваются стремительно, важно иметь, что противопоставить опасным тенденциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет все чаще становится площадкой для преступной деятельности – мошенничества, вымогательств, кибербуллинга. Но это пока. Так, правительством в Палату представителей направлен законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере защиты прав и интересов детей. Например, среди новелл – родители будут обязаны оберегать детей от негативной информации в интернете.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Надо работать по всем направлениям. То, что касается особенно предотвращения соответствующих аспектов, связанных с правонарушениями наших детей. Это вопросы и занятости, и в каникулярный отпуск, и возможность их трудоустройства в период каникул, вопросы, которые связаны с занятием физической культурой, спортом, общественной работой, чтобы поменьше было на различного рода ненужности времени. То есть дети должны быть заняты в школе, а затем непрерывно должны быть кружки, повышение эффективности, вовлечение большего количества наших ребят.

Вовлекать ребят в различные мероприятия начнут уже на зимних каникулах. Чтобы отдых был не только интересным, но и полезным, по всей стране дети также примут участие в трогательном марафоне добра «От всей души», который стартует уже 26 декабря.