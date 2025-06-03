Здравоохранение Европы в кризисе. В Эстонии ожидается массовое увольнение врачей

Еще одна европейская страна в эти дни терпит бедствие, только в данном случае кризис скорее социальный. В Эстонии ожидается массовое увольнение врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой сценарий весьма вероятен на фоне проблем в секторе здравоохранения.

Страна, которая не жалеет на военные нужды Украины миллионы евро, не может выплатить достойные зарплаты медикам, которые ежедневно спасают жизни людей. В итоге сотрудникам приходится искать работу по совместительству, то есть практику в клиниках чередовать с еще одним видом деятельности.

Национальный институт здравоохранения в курсе проблемы, но предложить ее решение не может. Там говорят лишь о причинах случившегося – дефиците кадров. А вот что с этим делать – не знают. Заманить эстонцев условиями труда в профессию невозможно. А другого способа пополнить штат тоже пока нет. От этого страдают пациенты. С каждым днем очереди в больницах становятся все больше.