В Минске прошел фестиваль 3Д-рисунков

Новости Беларуси. Новое видение. В столичном парке Горького прошел фестиваль 3Д-рисунков. В этом году праздник посвящен Чемпионату мира по хоккею. В основе картин — талисман мирового первнства — зубр Волат. Команды из Беларуси, Украины и России разукрасили его в традиционные цвета той страны, которая досталась им после жеребьевки.

Примечательно, что художники создавали иллюзию на переносных фотозонах, а не на асфальте. Все 3Д-рисунки можно будет увидеть во время чемпионата мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Леош, организатор фестиваля 3D-рисунков «Болеем за наших»:

Плюсы этих конструкций в том, что 3Д здесь увидеть проще. Есть 2 точки. И это все эффектнее смотрится.

Владимир Пастушак, участник фестиваля 3D-рисунков «Болеем за наших» (Украина):

Очень интересный фестиваль. Организаторы пригласили. Рассказали, что будет в Минске. Мне очень понравилось, я никогда еще не был в Минске. Город интересно посмотреть и заодно поучаствовать в таком фестивале.

Антон Барков, участник фестиваля 3D-рисунков «Болеем за наших» (Беларусь):

Такой достаточно суровый зубр будет отражать стремление к победе, ориентацию на высокий результат в текущем чемпионате нашей сборной.