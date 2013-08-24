В Минске проходят ярмарки «Нашим детям» и «Здравствуй, школа»

Новости Беларуси. Чуть более недели осталось до начала учебного года. И сегодня, 23 августа, в Минске берут старт ярмарки «Нашим детям» и «Здравствуй, школа». Их тематика по традиции довольно обширна. Посетителям предложат весь ассортимент товаров в том числе для творческого, умственного и физического развития детей. Родители смогут приобрести для учеников школьную форму, канцелярские принадлежности, книги и учебные пособия, мебель и даже музыкальные инструменты.

Ежегодно эти мероприятия собирают большое количество посетителей из всех регионов страны. Здесь есть возможность узнать все о качестве товаров, а также их эффективности и экологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Будкевич, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Уже с августа месяца очень активно работает более 760 выставок, ярмарок на территории нашей республики, где в широком ассортименте представлены школьные товары, различные письменные принадлежности, одежда, обувь для школьников.

Покупатели:

Прошли почти всю ярмарку. Купили тетрадки, всякие блокноты, ручки. Закупились на целый год. Должно хватить и карандашей, и обложек, и красок. Думаем, что нам всего хватит.