В Минске проходят Дни культуры Татарстана – обещают очень много мероприятий

Обмен опытом, творческие встречи и новые соглашения. В Минске проходят Дни культуры Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обмен опытом, творческие встречи и новые соглашения. В Минске проходят Дни культуры Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусы могут познакомиться с национальным колоритом республики через музыку, кино и литературу. Увидеть работы мастеров можно в Национальной библиотеке и музеях столицы. Здесь же пройдут творческие встречи артистов и мастер-классы. В рамках Дней культуры запланировано и подписание соглашений о сотрудничестве.
Валерий Грамада, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Регион для нас очень важный, мы уже давно очень активно взаимодействуем. На сегодня подписана дорожная карта, которая очень активно реализуется. В рамках Дней культуры пройдет очень много мероприятий: и концерт мастеров искусств в филармонии, и круглый стол в Национальной библиотеке Беларуси. Состоятся мероприятия в регионах нашей страны, в частности в Молодечно.
Дамир Натфуллин, заместитель министра культуры Татарстана:
Одним из важных событий будет подписание соглашения между государственным музеем-заповедником Республики Татарстан «Казанский кремль», который является объектом ЮНЕСКО, и музеем-заповедником «Мир» Республики Беларусь. И буквально сейчас в национальном музее Татарстана проходит выставка Национального художественного музея. И эти проекты – основа и продолжение тех протоколов и соглашений, которые будут подписаны в том числе в рамках нашего визита.
Торжественное открытие Дней культуры Татарстана состоится сегодня, 12 сентября. На сцене Купаловского театра казанские артисты представят постановку «Ревизор».