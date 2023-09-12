В Минске проходят Дни культуры Татарстана – обещают очень много мероприятий

Обмен опытом, творческие встречи и новые соглашения. В Минске проходят Дни культуры Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы могут познакомиться с национальным колоритом республики через музыку, кино и литературу. Увидеть работы мастеров можно в Национальной библиотеке и музеях столицы. Здесь же пройдут творческие встречи артистов и мастер-классы. В рамках Дней культуры запланировано и подписание соглашений о сотрудничестве.

Валерий Грамада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Регион для нас очень важный, мы уже давно очень активно взаимодействуем. На сегодня подписана дорожная карта, которая очень активно реализуется. В рамках Дней культуры пройдет очень много мероприятий: и концерт мастеров искусств в филармонии, и круглый стол в Национальной библиотеке Беларуси. Состоятся мероприятия в регионах нашей страны, в частности в Молодечно.