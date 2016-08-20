В Минске проходит масштабная ярмарка школьных товаров

Новости Беларуси. Самая масштабная школьная ярмарка в стране сегодня развернулась в Минске. Торговая площадка по размерам не уступает нескольким супермаркетам, а ассортимент к новому учебному году представляют более полусотни предприятий со всей республики. Всего тысячи наименований: от пенала до выходного костюма.

К слову, в этом году маленьким белорусам предлагается более полутысячи моделей школьной формы, и 200 моделей обуви. Приятным бонусом сегодня на ярмарке стали скидки и акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.