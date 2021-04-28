В Минске проходит фестиваль «Пасхальная радость». Там можно послушать маленьких звонарей и научиться делать куклы-обереги

Новости Беларуси. Минск готовится к пасхальным торжествам. Праздничный фестиваль «Пасхальная радость» организовали в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Центре дополнительного образования «Контакт» прошли мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и росписи пасхальных яиц. Работала ярмарка-продажа тематических сувениров, их изготовили люди с ограниченными возможностями, которые посещают воскресную школу. Кульминацией праздника стало выступление юных звонарей.

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:

Подобного рода маленькие выставки детского творчества сегодня проходят и в нашем районе повсеместно. Наряду с этим, конечно же, мы все ждем с нетерпением освещения пасхальной снеди, которая будет в ближайшие выходные. Будут пасхальные богослужения, они длятся всю эту неделю.

Богдан Березкин, руководитель отделения звонарей Минского духовного училища:

Ансамбль «Колокольчик» в средней школе № 37 города Минска. Мы уже работаем пять лет. Вершина нашего мастерства – это когда мы на Светлой седмице или после Пасхи стараемся с детками посетить одну или несколько колоколен. Чтобы уже с высоты птичьего полета, наверное, поймать тот момент радости пасхальной, именно настоящей колокольни.

Нравятся выступления. Когда ездишь куда-нибудь, смотришь, много чего интересного узнаешь.