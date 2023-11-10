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В Минске проектируется центр экстремальных видов спорта

10 ноября 2023 14:19
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Новости Беларуси. В столице проектируется центр экстремальных видов спорта. Он разместится у «Минск-Арены», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске проектируется центр экстремальных видов спорта-1

Об этом рассказал мэр столицы Владимир Кухарев на встрече с коллективом и учащимися Минского государственного колледжа кулинарии. Молодежь интересовалась основными направлениями развития города. Речь шла про обустройство парков и скверов, развитие улично-дорожной сети и совершенствование систем здравоохранения. Поднималась тема обучения современной молодежи. Стоит отметить, что в Минске по программам профессионально-технического и среднего специального образования обучение ведется в 48 учебных заведениях. За три последних года открыта подготовка по 30 новым профессиям.

В Минске проектируется центр экстремальных видов спорта-4

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
В строительстве открыт ряд новых квалификаций, это связано с новыми технологиями в строительном производстве, с применением новых строительных материалов в машиностроении, в микроэлектронике и, конечно, в сфере услуг.

Отдельно на встрече коснулись темы общепита. Владимир Кухарев отметил, что эта сфера активно развивается в столице. В этой отрасли боле 3,5 тысячи объектов. И есть ниша для популяризации блюд национальной кухни, которые будут интересны не только горожанам, но и туристам.

# Строительство # общество # Андрей Стригельский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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