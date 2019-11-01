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В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу

01 ноября 2019 15:26
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Новости Беларуси. Безопасно и быстро. В столице оборудуют парковки для водителей, везущих детей в школу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу-1

Первая появилась на улице Мирошниченко. Вторая и третья разместятся на улицах Беломорской и Леонида Беды. Предполагается, что парковки будут работать всего 3 часа в сутки: 1,5 часа – утром и столько же – после обеда.

В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу-4

Обязательный атрибут: информационный щит для водителей и отдельный вход на территорию школы. Время стоянки ограничено до двух минут. 

В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу-7

Сергей Дубровский, инженер по организации дорожного отдела ГАИ Советского РУВД:
Площадки эти начали делать для того, чтобы уменьшить дорожно-транспортный травматизм с участием детей. За соблюдением требований знака ГАИ районного управления будет обеспечивать контроль.

# Паркинг # общество # Сергей Дубровский # Фотофакт

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