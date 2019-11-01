В Минске появятся парковки для водителей, везущих детей в школу

Новости Беларуси. Безопасно и быстро. В столице оборудуют парковки для водителей, везущих детей в школу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая появилась на улице Мирошниченко. Вторая и третья разместятся на улицах Беломорской и Леонида Беды. Предполагается, что парковки будут работать всего 3 часа в сутки: 1,5 часа – утром и столько же – после обеда.

Обязательный атрибут: информационный щит для водителей и отдельный вход на территорию школы. Время стоянки ограничено до двух минут.