В Минске появились новые зоны отдыха. Узнали, где можно провести время

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В каждом из девяти районов столицы открылись зоны отдыха. Например, в Антоновском парке Партизанского района появилась экотропа. Ее протяженность более одного километра. Вдоль нее обустроили все для активного отдыха. Особенно полюбились жителям детская площадка с интерактивами и воркаут-пространство.

Виталий Веселов, директор УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:

Парк Антоновский является одним из самым старейших парков Минска. Он расположен вдоль Слепянской водной системы по обе стороны: в нашем районе и Ленинском. Мы хотели сюда привлечь людей всех возрастов, специальностей и увлечений. Потому что и детям тут хорошо, родители с детьми сюда приходят, и папы, допустим, могут там потренироваться, где-то поразминаться, пенсионеры, люди с ослабленными возможностями – мы их всех сюда собираем.