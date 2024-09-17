В Минске появились новые зоны отдыха. Узнали, где можно провести время
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В каждом из девяти районов столицы открылись зоны отдыха. Например, в Антоновском парке Партизанского района появилась экотропа. Ее протяженность более одного километра. Вдоль нее обустроили все для активного отдыха. Особенно полюбились жителям детская площадка с интерактивами и воркаут-пространство.
Виталий Веселов, директор УП «Зеленстрой Партизанского района г. Минска»:
Парк Антоновский является одним из самым старейших парков Минска. Он расположен вдоль Слепянской водной системы по обе стороны: в нашем районе и Ленинском. Мы хотели сюда привлечь людей всех возрастов, специальностей и увлечений. Потому что и детям тут хорошо, родители с детьми сюда приходят, и папы, допустим, могут там потренироваться, где-то поразминаться, пенсионеры, люди с ослабленными возможностями – мы их всех сюда собираем.
Много деревьев и кустарников – место точно предназначено для воссоединения с природой. Жители района активно прогуливаются по новой аллее и с домашними питомцами – появилась и отдельная территория для выгула собак. Но на этом благоустройство не завершается – парк продолжат совершенствовать и дальше.
Креативные парки появились еще в восьми уголках столицы. Каждый из них по-своему интересен. Но самое главное, что теперь мест для прогулок всей семьей стало больше.
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