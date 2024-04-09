В Минске планируют заменить асфальтобетонное покрытие общей площадью около 520 тысяч кв.м
В столице с начала года полностью заменено 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Транспортные артерии продолжают приводить в порядок после зимы. С наступлением тепла работы активизировались. Поручение главы государства – успеть до 9 Мая. Дорожные службы ведут работы по ямочному ремонту и борются с сезонными разрушениями полотна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Используют современные технологи и новейшее оборудование.
Как преображаются столичные магистрали, расскажет Элла Маркевич.
Все дороги ведут на асфальтобетонный завод. Процесс производства здесь кипит в течение всего календарного года. Но с наступлением сезона работы активизируются. Используется современное оборудование.
Элла Маркевич, корреспондент:
Это линия по изготовлению горячих асфальтобетонных смесей. Производительность – 320 тонн в час. Также здесь установлено современное оборудование для подачи полимерных добавок. Они значительно уменьшают температуру хрупкости битума и увеличивают температуру его размягчения. Так, асфальт становится в разы прочнее.
Линии на предприятии функционируют в круглосуточном режиме. Ведь дорожные работы в столице не прекращаются даже в ночное время. В сутки выпускают до четырех тысяч тонн асфальтобетонных смесей.
Параллельно идет обновление дорожной разметки. Ежедневно по городу работают 27 экипажей. Используют пластики горячего и холодного нанесения. Главные преимущества – хорошая видимость, износостойкость, экономичность и устойчивость к реагентам. Такая разметка будет держаться до трех лет.
Илья Моховиков, главный инженер КУП «СМЭП Мингорисполкома»:
Все экипажи укомплектованы специалистами, всеми средствами, чтобы позволило в максимально короткие сроки обеспечить город таким техническим средством, как дорожная разметка.
К 9 Мая все дороги должны быть восстановлены. Поэтому все службы работают в усиленном режиме. На этот год в столице запланировано выполнить текущий ремонт асфальта на площади более одного миллиона 200 тысяч квадратных метров, включая полную замену покрытия.