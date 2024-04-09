В Минске планируют заменить асфальтобетонное покрытие общей площадью около 520 тысяч кв.м

В столице с начала года полностью заменено 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Транспортные артерии продолжают приводить в порядок после зимы. С наступлением тепла работы активизировались. Поручение главы государства – успеть до 9 Мая. Дорожные службы ведут работы по ямочному ремонту и борются с сезонными разрушениями полотна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Используют современные технологи и новейшее оборудование. Как преображаются столичные магистрали, расскажет Элла Маркевич.

Все дороги ведут на асфальтобетонный завод. Процесс производства здесь кипит в течение всего календарного года. Но с наступлением сезона работы активизируются. Используется современное оборудование.

Элла Маркевич, корреспондент:

Это линия по изготовлению горячих асфальтобетонных смесей. Производительность – 320 тонн в час. Также здесь установлено современное оборудование для подачи полимерных добавок. Они значительно уменьшают температуру хрупкости битума и увеличивают температуру его размягчения. Так, асфальт становится в разы прочнее.

Линии на предприятии функционируют в круглосуточном режиме. Ведь дорожные работы в столице не прекращаются даже в ночное время. В сутки выпускают до четырех тысяч тонн асфальтобетонных смесей.

Параллельно идет обновление дорожной разметки. Ежедневно по городу работают 27 экипажей. Используют пластики горячего и холодного нанесения. Главные преимущества – хорошая видимость, износостойкость, экономичность и устойчивость к реагентам. Такая разметка будет держаться до трех лет.

Илья Моховиков, главный инженер КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

Все экипажи укомплектованы специалистами, всеми средствами, чтобы позволило в максимально короткие сроки обеспечить город таким техническим средством, как дорожная разметка.