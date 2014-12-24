В Минске планируют залить 80 катков, 36 хоккейных площадок и организовать 16 лыжных трасс

Новости Беларуси. Любителям активного отдыха и зимних видов спорта предложат массу развлечений. Только в столице планируют залить 80 катков, 36 хоккейных площадок и организуют 16 лыжных трасс. Откроются пункты проката.

Все к этому готовы, но пока реализовать намеченное не позволяет, совсем не зимняя погода.

Как только среднесуточная температура в течение недели будет 5 градусов мороза и ниже, выпадет снег, работы по заливке катков начнутся полным ходом.

И уже традиционно в погожие зимние дни рождественские каникулы и праздники будут заканчиваться традиционным Всемирным днем снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.