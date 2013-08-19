Минчанка Софья Абрамова 19 августа отмечает 100-летний юбилей. Всего в Минске 47 человек уже отпраздновали свой сотый День рождения

Новости Беларуси. Секрет долголетия Софьи Евлампиевны кроется в спокойствии и заботе близких.

20 лет своей жизни она проработала в школе. Но не отказалась от труда, даже выйдя на пенсию.

У Софьи Абрамовой есть дочь, двое внуков и два правнука. Свой сотый день рождения она встречает в семейном кругу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софья Абрамова:

Ну, конечно, столик соберем, кофейку выпьем. Ну, и шампанского купят. А как же без этого? Я очень спокойная, никогда не волнуюсь. Со мной обращаются хорошо. Я нисколько не волнуюсь ни о чем. Сплю, а мне уже завтрак готов.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Граждан, которые перешагнули 100-летний рубеж, становится больше. На сегодняшний день у нас таких жителей города Минска – 47 человек. А жителей, которые перешагнули 90-летний рубеж – 697 человек. У нас предусматриваются бюджетные средства из местного бюджета города Минска на приобретение подарков, цветочной продукции. привлекаем спонсоров. И вот так вот вместе приходим поздравлять.