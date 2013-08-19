Из-за ремонта трубопровода на одной из улиц Гомеля в домах и гаражном кооперативе третью неделю периодически нет воды

Новости Беларуси. Вода с перебоями, дорога раскопана, из дома не выйти. Съемочная группа СТВ случайно стала свидетелем откровенной бесхозяйственности в Гомеле. Проезжая по улице Карбышева, наткнулась на котлован и разгневанных жителей.

Гомельчане пожаловались, что уже третью неделю в их районе ведутся работы: с переменным успехом службы ремонтируют трубопровод. Все это время, по словам жителей, покой им только снится. В домах и гаражном кооперативе то и дело пропадает вода. Зато в котлован ее уже вытекли тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Нелегач:

Я-то не против стройки, ладно, они тут облагораживают. Но воды периодически нет.

Я звонила в администрацию. Они, вроде, меры приняли, немного сдвинулась с места работа, и опять прорвало трубу.

Леонид Солдатенко, председатель гаражного кооператива:

Уже третью неделю воды нет. Кооператив – 1751 гараж. Не дай Бог, что случится. Что такое без воды?

Я обратился в СУ-243. Они сказали, что этим вопросом занимаются. Потом вызвали из «Гражданпроекта». Приехали, вроде бы, посмотрели и решили вопрос: подключить воду. Но когда начали раскапывать, трубы, конечно, все в изношенном состоянии.