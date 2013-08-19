7% бюджетных мест в белорусских ВУЗах остались свободными

Новости Беларуси. Некому учиться... 7% бюджетных мест в ВУЗах республики остались свободными. Полным комплектом первоклассников не могут похвастаться и многие профессиональные лицеи.

Такую ситуацию многие прогнозировали из-за очередного демографического спада – выпускников в этом году тоже меньше обычного.

Пока в БГУ и Медицинском университете абитуриенты с самыми высокими балами сражались за место под солнцем в виде бюджетного отделения факультетов, в педагогическом не знали, как привлечь выпускников профессией учителя.

В педагогическом университете сразу 3 факультета в списке анти-популярных среди абитуриентов. Например, на специальность «физика и информатика» здесь набали всего 35 человек из запланированных 75.

Сергей Яковенко, ответственный секретарь приёмной комиссии БГПУ им. М.Танка:

Специальности физика и математика – это всё-таки ближе кому? Юношам. Ну, что он думает? Куда мне идти: в инженеры идти, в программисты идти или идти в учителя? О какой профессии он больше всего, ну, как ему кажется, знает? О профессии учителя. нервная работа, напряжённая, интенсивная работа. Ну, и складывается у него определённое мнение. К сожалению, не в пользу учительской профессии.

И если пока ситуация не особенно тревожная...

Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

В скором времени мы ожидаем, что у нас будет сдвоенный выпуск, то есть у нас закончат вуз те педагоги, которые учились по пятилетней системе, и те, которые поступали уже на четырёхлетнее образование. Нехватки учителей в школах мы не ожидаем.

... То вскоре школы могут столкнуться с серьёзным дефицитом учителей физики и математики. Во многом это связано с демографическим спадом – в этом году выпускников школ меньше, чем обычно. Но свою роль сыграло и повышение проходного балла. Правда, об это препятствии на пути абитуриентов ВУЗы отзываются положительно.

Юлия Ванина:

Лучше, наверное, мы подготовим несколько высококлассных учителей физики, чем их будет чуть-чуть больше, но они не придут в школы просто потому, что они не готовы учить детей.

С пустыми бюджетными местами столкнулись не только ВУЗы, но и профессиональные лицеи. И это при том, что в строительной сфере не хватает рабочих рук, а зарплата привлекательна даже для молодых специалистов.

Сергей Теселкин, директор Минского государственного профессионального лицея №12 строительства:

Зарплата где-то дифференцируется от 5 до 8 млн для нашего выпускника. Но есть выпускники, которые могут и 10–12 зарабатывать. Востребованность в наших выпускниках очень большая в отрасли. Количество заявок от базовых предприятий, других строительных организаций очень велико. Мы удовлетворяем, наверное, только, может быть, треть от тех заявок, которые к нам поступают.

Учебные заведения сами определяют, какое количество абитуриентов принимать на ту или иную специальность. Так что, вполне возможно, набор на некоторые факультеты уже в следующем году будет серьезно уменьшен. А у лицеев ещё есть время и в этом году исправить ситуацию – приём документов пока что продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.