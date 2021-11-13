В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?

Новости Беларуси. Шедевр Романа Полански «Пианист» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю польского музыканта Владислава Шпильмана, который прошел через гетто. Мы не знаем, сколько нот в минуту мог сыграть легендарный пианист, зато наш современник Петер Бенце может 765. Вундеркинд из Венгрии научился играть еще до того, как начал говорить. О детстве виртуозной пианистки Элизы Томеллини «Википедия» умалчивает. Но известно, что эта отважная альпинистка добралась до вершины горного массива Монте-Роза пешком. Выступление отважной итальянки прошло на высоте без малого 4,5 тысячи метров при температуре минус 15. Что же объединяет всех этих удивительных людей? Правильно, любовь к фортепиано. И Международный день пианиста, который, на минуточку, придумали в Беларуси, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Причем медицинская вахта передалась по наследству.

Иван Манько, организатор мероприятий «Свободное пианино»:

Действительно, до 2014 года этого праздника не было, мы посмотрели, что его нет, и создали. С 2014 года каждый год мы поздравляем всех музыкантов, разыгрываем музыкальные инструменты в этот день. Поздравляем миллионы, в том числе и российских, музыкантов с этим праздником. Сегодня уже Дмитрий Маликов поздравил с этим прекрасным днем. В СНГ он становится еще более популярным и крепнет.

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

Есть День учителя, есть День медицинского работника, есть День музыки, нам захотелось как-то обозначить именно День пианиста. Мероприятия в первый год были немного локальными, небольшими, потом постепенно мы выходили на профессиональные академические площадки, Белорусскую государственную филармонию. В дальнейшем благодаря СМИ удавалось сделать так, что праздник становился европейского масштаба, всемирного масштаба. Уже сейчас видно по сводкам, которые мы читаем в СМИ, в интернете, что достаточно широко известен данный праздник. Уже под этот день организовываются фестивали, концертные мероприятия, всевозможные форумы. И это важно, потому что это все пропагандирует высокое академическое искусство. От слова – к делу. Тогда, 7 лет назад, два друга обсудили интересную идею в начале ноября, а уже ровно через неделю состоялся первый концерт, посвященный новому празднику. Теперь 8 ноября звуки пианино наполняют не только концертные залы, но и торговые центры, доносятся даже с Минского моря.

Иван Манько:

В позапрошлом году мы пригласили Президентский оркестр в торговый центр, причем так необычно, что музыканты были среди толпы, в один момент они начали играть произведение, выходить из толпы и собираться в одном месте в оркестр. В прошлом году мы устроили забег с пианино, с настоящим, тяжелым, акустическим пианино «Беларусь». Мы собрали спортивные команды, устраивали на стадионе забеги. Были медали, первые места, призы. Все как положено. А тогда, в далеком 2014-м один из первых импровизированных концертов выглядел так.

За инструментом – Александр Поляков. Соавтор идеи и солист Белорусской государственной филармонии сегодня возглавляет гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки. Поэтому неудивительно, что традиция продолжилась в стенах учебного заведения. Александр Поляков:

В прошлом году мы организовали флешмоб. Это был выходной день. Мы использовали нашу официальную социальную сеть Instagram, где в течение дня каждые полчаса обновлялось интересное исполнение наших учащихся. В этом году мы решили провести полномасштабное мероприятие, посвященное Дню пианиста, где включили несколько всевозможных мероприятий, фотозону, презентацию. В обеденное время мы постарались провести замечательную творческую встречу, мастер-класс с заслуженным артистом Республики Беларусь, профессором Юрием Николаевичем Гильдюком. Финальной точкой станет концерт, который можно услышать и увидеть как в очном формате, так и на нашей официальной страничке в Instagram.

На фортепианном отделении обучаются порядка 100 человек. Первые ноты будущие музыканты берут в пяти-шестилетнем возрасте. 8 лет в музыкальной школе, затем 3 года в колледже и даже Академия музыки. Стать виртуозом потребует немало усилий. Александр Поляков:

Конечно, дорога непростая, достаточно сложный инструмент, должны быть многочасовые занятия, контроль родителей и педагогов. Но в любом случае это благодарный инструмент, потому что он один из солирующих, один из популярных в мире. И об этом прекрасно знает юная пианистка Александра Мудрак. Девушка приехала в столицу из Орши, чтобы совершенствовать свое мастерство.

Александра Мудрак, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

Это «Жаворонок» Глинка, в обработке Балакирева. Это романс, но его переделали для фортепиано. Самое главное для пианиста – это трудиться, стараться, чувствовать музыку. Это должно быть в душе. Наша героиня мечтает выступить на мировой сцене. И все шансы у нее есть, уверена педагог Александры.

Юлия Архангельская, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, солистка Белорусской государственной филармонии:

Она очень талантливая девочка, поступила в нашу Республиканскую гимназию-колледж в пятый класс к Ирине Юрьевне Семеняко, с седьмого класса она учится у меня. Для меня большая честь преподавать для нее, она очень способная, я считаю, что у этой девочки большие перспективы. Главная задача – воспитать артиста, интеллектуально развитого учащегося, музыканта, не только умеющего овладевать различного вида техники, но обязательно знать стили, эпоху, традиции, исполнительство разных школ. К слову, солистка Белорусской государственной филармонии сама стояла у истоков создания Дня пианиста.

Юлия Архангельская:

Мне пришлось участвовать в этом празднике с самого его возникновения, когда он был задуман. Я принимала участие в концерте Белорусской государственной филармонии 8 ноября 2014 года, когда пошла эта традиция. А потом эту инициативу подхватили музыканты другие, очень активно включились. Александр уехал в Китай, там проводили День пианиста. Просто это как какой-то знаковый день для нашей профессии. А что же в 21 веке сподвигает тысячи девчонок и мальчишек по всему миру сесть за рояль?

Дин Вэй И, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

Я с 6 или с 7 лет начинала. Это виртуозно и классно. Мне кажется, я уже выбрала путь играть на фортепиано. Минчанка Диана Шаплыко с трех лет в музыке. Она даже прошла слепые прослушивания в популярном телепроекте «Голос. Дети». Освоить гаммы девочке помог самый близкий человек.

Диана Шаплыко, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

Я сама захотела, мама мне помогает. Мама у меня не музыкант, но она мне помогает. Когда вырасту, мечтаю стать актрисой, которая играет еще на фортепиано. Что ж, пожелаем талантливым пианистам удачи. А сами хоть ненадолго окунемся в волшебный мир музыки.

Иван Манько:

Дорогие пианисты, дорогие учителя, все, кто причастен к клавишным музыкальным инструментам, поздравляю вас с этим прекрасным днем. Празднуйте, поздравляйте родных, близких, всех, кто причастен. С Днем пианиста!