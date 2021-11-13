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В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?

13 ноября 2021 14:19
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Новости Беларуси. Шедевр Романа Полански «Пианист» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает историю польского музыканта Владислава Шпильмана, который прошел через гетто. Мы не знаем, сколько нот в минуту мог сыграть легендарный пианист, зато наш современник Петер Бенце может 765. Вундеркинд из Венгрии научился играть еще до того, как начал говорить. О детстве виртуозной пианистки Элизы Томеллини «Википедия» умалчивает. Но известно, что эта отважная альпинистка добралась до вершины горного массива Монте-Роза пешком. Выступление отважной итальянки прошло на высоте без малого 4,5 тысячи метров при температуре минус 15. Что же объединяет всех этих удивительных людей? Правильно, любовь к фортепиано. И Международный день пианиста, который, на минуточку, придумали в Беларуси, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Причем медицинская вахта передалась по наследству.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-1

Иван Манько, организатор мероприятий «Свободное пианино»:
Действительно, до 2014 года этого праздника не было, мы посмотрели, что его нет, и создали. С 2014 года каждый год мы поздравляем всех музыкантов, разыгрываем музыкальные инструменты в этот день. Поздравляем миллионы, в том числе и российских, музыкантов с этим праздником. Сегодня уже Дмитрий Маликов поздравил с этим прекрасным днем. В СНГ он становится еще более популярным и крепнет.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-4

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Есть День учителя, есть День медицинского работника, есть День музыки, нам захотелось как-то обозначить именно День пианиста. Мероприятия в первый год были немного локальными, небольшими, потом постепенно мы выходили на профессиональные академические площадки, Белорусскую государственную филармонию. В дальнейшем благодаря СМИ удавалось сделать так, что праздник становился европейского масштаба, всемирного масштаба. Уже сейчас видно по сводкам, которые мы читаем в СМИ, в интернете, что достаточно широко известен данный праздник. Уже под этот день организовываются фестивали, концертные мероприятия, всевозможные форумы. И это важно, потому что это все пропагандирует высокое академическое искусство.

От слова – к делу. Тогда, 7 лет назад, два друга обсудили интересную идею в начале ноября, а уже ровно через неделю состоялся первый концерт, посвященный новому празднику. Теперь 8 ноября звуки пианино наполняют не только концертные залы, но и торговые центры, доносятся даже с Минского моря.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-7

Иван Манько:
В позапрошлом году мы пригласили Президентский оркестр в торговый центр, причем так необычно, что музыканты были среди толпы, в один момент они начали играть произведение, выходить из толпы и собираться в одном месте в оркестр. В прошлом году мы устроили забег с пианино, с настоящим, тяжелым, акустическим пианино «Беларусь». Мы собрали спортивные команды, устраивали на стадионе забеги. Были медали, первые места, призы. Все как положено.

А тогда, в далеком 2014-м один из первых импровизированных концертов выглядел так.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-10

За инструментом – Александр Поляков. Соавтор идеи и солист Белорусской государственной филармонии сегодня возглавляет гимназию-колледж при Белорусской государственной академии музыки. Поэтому неудивительно, что традиция продолжилась в стенах учебного заведения.

Александр Поляков:
В прошлом году мы организовали флешмоб. Это был выходной день. Мы использовали нашу официальную социальную сеть Instagram, где в течение дня каждые полчаса обновлялось интересное исполнение наших учащихся. В этом году мы решили провести полномасштабное мероприятие, посвященное Дню пианиста, где включили несколько всевозможных мероприятий, фотозону, презентацию. В обеденное время мы постарались провести замечательную творческую встречу, мастер-класс с заслуженным артистом Республики Беларусь, профессором Юрием Николаевичем Гильдюком. Финальной точкой станет концерт, который можно услышать и увидеть как в очном формате, так и на нашей официальной страничке в Instagram.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-13

На фортепианном отделении обучаются порядка 100 человек. Первые ноты будущие музыканты берут в пяти-шестилетнем возрасте. 8 лет в музыкальной школе, затем 3 года в колледже и даже Академия музыки. Стать виртуозом потребует немало усилий.

Александр Поляков:
Конечно, дорога непростая, достаточно сложный инструмент, должны быть многочасовые занятия, контроль родителей и педагогов. Но в любом случае это благодарный инструмент, потому что он один из солирующих, один из популярных в мире.

И об этом прекрасно знает юная пианистка Александра Мудрак. Девушка приехала в столицу из Орши, чтобы совершенствовать свое мастерство.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-16

Александра Мудрак, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Это «Жаворонок» Глинка, в обработке Балакирева. Это романс, но его переделали для фортепиано. Самое главное для пианиста – это трудиться, стараться, чувствовать музыку. Это должно быть в душе.

Наша героиня мечтает выступить на мировой сцене. И все шансы у нее есть, уверена педагог Александры.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-19

Юлия Архангельская, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, солистка Белорусской государственной филармонии:
Она очень талантливая девочка, поступила в нашу Республиканскую гимназию-колледж в пятый класс к Ирине Юрьевне Семеняко, с седьмого класса она учится у меня. Для меня большая честь преподавать для нее, она очень способная, я считаю, что у этой девочки большие перспективы. Главная задача – воспитать артиста, интеллектуально развитого учащегося, музыканта, не только умеющего овладевать различного вида техники, но обязательно знать стили, эпоху, традиции, исполнительство разных школ.

К слову, солистка Белорусской государственной филармонии сама стояла у истоков создания Дня пианиста.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-22

Юлия Архангельская:
Мне пришлось участвовать в этом празднике с самого его возникновения, когда он был задуман. Я принимала участие в концерте Белорусской государственной филармонии 8 ноября 2014 года, когда пошла эта традиция. А потом эту инициативу подхватили музыканты другие, очень активно включились. Александр уехал в Китай, там проводили День пианиста. Просто это как какой-то знаковый день для нашей профессии.  

А что же в 21 веке сподвигает тысячи девчонок и мальчишек по всему миру сесть за рояль?

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-25

Дин Вэй И, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Я с 6 или с 7 лет начинала. Это виртуозно и классно. Мне кажется, я уже выбрала путь играть на фортепиано.

Минчанка Диана Шаплыко с трех лет в музыке. Она даже прошла слепые прослушивания в популярном телепроекте «Голос. Дети». Освоить гаммы девочке помог самый близкий человек.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-28

Диана Шаплыко, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Я сама захотела, мама мне помогает. Мама у меня не музыкант, но она мне помогает. Когда вырасту, мечтаю стать актрисой, которая играет еще на фортепиано.

Что ж, пожелаем талантливым пианистам удачи. А сами хоть ненадолго окунемся в волшебный мир музыки.

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-31

Иван Манько:
Дорогие пианисты, дорогие учителя, все, кто причастен к клавишным музыкальным инструментам, поздравляю вас с этим прекрасным днем. Празднуйте, поздравляйте родных, близких, всех, кто причастен. С Днем пианиста!

В Минске отметили День пианиста. А вы знали, что этот праздник придумали белорусы?-34

Александр Поляков:
Хотелось бы поздравить всех коллег, музыкантов, пианистов с этим замечательным днем, мы не останавливаемся только на 8 ноября. Всевозможные проекты, связанные с этим замечательным инструментом, с пианистами, происходят и в течение года, но акцентировать, чтобы эта дата, когда пианисты могли себя почувствовать во главе определенного олимпа, я думаю, что это правильно, эта идея имеет место быть и жить в сегодняшних реалиях.

# Праздничные даты # общество # Александр Поляков # Фотофакт

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