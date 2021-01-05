В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых

Новости Беларуси. Выставка елочных игрушек из частной коллекции семьи Казаковых открылась в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка елочных игрушек из частной коллекции семьи Казаковых открылась в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В экспозиции около полутора тысяч елочных раритетов прошлого столетия. Все новогодние атрибуты связаны с определенной тематикой.
Здесь можно увидеть дореволюционные, кремлевские игрушки, украшения с советской символикой, а также новогодний декор довоенного и военного периода из проволоки, стекла и ваты.
Кроме того, в коллекции есть цирковые, сказочные персонажи, игрушки на тему космоса и животного мира.
Егор Казаков, коллекционер:
Собирал пять лет по различным аукционам, барахолкам России, Украины, Беларуси. Игрушки теплые, они, как для меня, очень живые. Ну и семейные праздники – семьей нам нравится собирать игрушки. Мы собирали, собирали, украшали, а потом решили выставку организовать.
Уникальную коллекцию дополняют дореволюционные рождественские открытки. Посмотреть на новогодние символы прошлых эпох можно до 17 января.