В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых

Новости Беларуси. Выставка елочных игрушек из частной коллекции семьи Казаковых открылась в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В экспозиции около полутора тысяч елочных раритетов прошлого столетия. Все новогодние атрибуты связаны с определенной тематикой.

Здесь можно увидеть дореволюционные, кремлевские игрушки, украшения с советской символикой, а также новогодний декор довоенного и военного периода из проволоки, стекла и ваты.

Кроме того, в коллекции есть цирковые, сказочные персонажи, игрушки на тему космоса и животного мира.

Егор Казаков, коллекционер:

Собирал пять лет по различным аукционам, барахолкам России, Украины, Беларуси. Игрушки теплые, они, как для меня, очень живые. Ну и семейные праздники – семьей нам нравится собирать игрушки. Мы собирали, собирали, украшали, а потом решили выставку организовать.