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В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых

05 января 2021 13:59
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Новости Беларуси. Выставка елочных игрушек из частной коллекции семьи Казаковых открылась в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых-1

В экспозиции около полутора тысяч елочных раритетов прошлого столетия. Все новогодние атрибуты связаны с определенной тематикой.

В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых-4

Здесь можно увидеть дореволюционные, кремлевские игрушки, украшения с советской символикой, а также новогодний декор довоенного и военного периода из проволоки, стекла и ваты.

В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых-7

Кроме того, в коллекции есть цирковые, сказочные персонажи, игрушки на тему космоса и животного мира.

В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых-10

Егор Казаков, коллекционер: 
Собирал пять лет по различным аукционам, барахолкам России, Украины, Беларуси. Игрушки теплые, они, как для меня, очень живые. Ну и семейные праздники – семьей нам нравится собирать игрушки. Мы собирали, собирали, украшали, а потом решили выставку организовать.

В Минске открыли выставку ёлочной игрушки. Можно увидеть новогодний декор эпохи Романовых-13

Уникальную коллекцию дополняют дореволюционные рождественские открытки. Посмотреть на новогодние символы прошлых эпох можно до 17 января.

# Новый год # общество # Егор Казаков # Фотофакт

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