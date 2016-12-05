Премьера на СТВ: 5 декабря в 21.15 начинается второй сезон шоу «Две звезды»

Новости Беларуси. Чуть меньше часа остается до главной музыкальной премьеры – шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры».

5 декабря в 21.15 стартует новый сезон проекта. Всего 14 пар и 4 тематических концерта.

Живой звук, неожиданные тандемы и уникальный репертуар. С профессиональными вокалистами поют профессионалы в своем деле – банкиры, стилисты и рабочие. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри, а вот победителя вокального проекта определит народное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.