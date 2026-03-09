Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Минском, развитие кооперации и запуск новых совместных проектов. Как сообщил глава региона Артем Здунов, сегодня с Беларусью работают более 60 предприятий республики. Действует торгово-экономическое соглашение, ставшее основой для нынешнего визита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные по приглашению Президента Беларуси Артем Здунов принял участие в «Минской лыжне» в спортивном комплексе «Раубичи». Общаясь с журналистами, он подчеркнул: партнерские отношения отличаются стабильностью и прочностью.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Мы общаемся в области фармацевтики, в области машиностроения, в области радиоэлектроники и светотехники. У нас есть совместные предприятия.

В свой прошлый визит Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил поучаствовать в «Минской лыжне». Мы согласились с удовольствием. Большое спасибо за такое приглашение. Потому что народы не только в деле должны дружить, мы братские народы. Мы должны вместе спортом заниматься, вместе отдыхать и вместе воспитывать нашу молодежь.