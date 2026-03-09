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ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска

09 марта 2026 05:43
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К 30-летию авиакомпании «Белавиа» и 75-летию ГУМа реализован совместный проект: в одном из главных универмагов страны, расположенном в центре столицы, появились брендированные витрины, которые объединяют тему путешествий и городскую историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска-2

Дизайн-проект условно разделен на две части: в оформлении витрин «Белавиа» нашли отражение элементы, вдохновленные авиацией и атмосферой аэропорта, – силуэты самолетов, табло прилета и вылета, облака, а также панорама города, над которым проходит воздушный маршрут. В свою очередь, композиции ГУМа отсылают к богатой истории универмага. В оформлении использованы теплые золотые оттенки, декоративные часы и предметы, которые напоминают о классической атмосфере главного универмага столицы.

ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска-4

Ольга Романова, директор открытого акционерного общества «ГУМ»:
Витрины мы начали готовить в канун Нового года, и на это ушло два с половиной месяца. Были разные идеи, потому что надо было соединить достаточно два разных направления между собой. Технологичность в том, что «Белавиа» – это полет, это небо, это авиация, это моторы. А универмаг – это земля, история, товары, люди. Вот такая коллаборация наилучшим образом соединила все, что мы можем предложить для наших жителей, для покупателей. Самое главное, чтобы это было интересно, необычно.

ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска-6

Партнеры стремились создать не просто обновленный дизайн, а полноценный арт‑объект: он должен привлечь внимание минчан и гостей столицы, а также привнести в городскую среду эстетику, соединяющую мир авиации и ритейла. Ознакомиться с витринами можно в любое время до ноября 2026 года.

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