ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска

К 30-летию авиакомпании «Белавиа» и 75-летию ГУМа реализован совместный проект: в одном из главных универмагов страны, расположенном в центре столицы, появились брендированные витрины, которые объединяют тему путешествий и городскую историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизайн-проект условно разделен на две части: в оформлении витрин «Белавиа» нашли отражение элементы, вдохновленные авиацией и атмосферой аэропорта, – силуэты самолетов, табло прилета и вылета, облака, а также панорама города, над которым проходит воздушный маршрут. В свою очередь, композиции ГУМа отсылают к богатой истории универмага. В оформлении использованы теплые золотые оттенки, декоративные часы и предметы, которые напоминают о классической атмосфере главного универмага столицы.

Ольга Романова, директор открытого акционерного общества «ГУМ»:

Витрины мы начали готовить в канун Нового года, и на это ушло два с половиной месяца. Были разные идеи, потому что надо было соединить достаточно два разных направления между собой. Технологичность в том, что «Белавиа» – это полет, это небо, это авиация, это моторы. А универмаг – это земля, история, товары, люди. Вот такая коллаборация наилучшим образом соединила все, что мы можем предложить для наших жителей, для покупателей. Самое главное, чтобы это было интересно, необычно.