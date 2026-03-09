ГУМ и «Белавиа» представили арт-витрины в центре Минска
К 30-летию авиакомпании «Белавиа» и 75-летию ГУМа реализован совместный проект: в одном из главных универмагов страны, расположенном в центре столицы, появились брендированные витрины, которые объединяют тему путешествий и городскую историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дизайн-проект условно разделен на две части: в оформлении витрин «Белавиа» нашли отражение элементы, вдохновленные авиацией и атмосферой аэропорта, – силуэты самолетов, табло прилета и вылета, облака, а также панорама города, над которым проходит воздушный маршрут. В свою очередь, композиции ГУМа отсылают к богатой истории универмага. В оформлении использованы теплые золотые оттенки, декоративные часы и предметы, которые напоминают о классической атмосфере главного универмага столицы.
Ольга Романова, директор открытого акционерного общества «ГУМ»:
Витрины мы начали готовить в канун Нового года, и на это ушло два с половиной месяца. Были разные идеи, потому что надо было соединить достаточно два разных направления между собой. Технологичность в том, что «Белавиа» – это полет, это небо, это авиация, это моторы. А универмаг – это земля, история, товары, люди. Вот такая коллаборация наилучшим образом соединила все, что мы можем предложить для наших жителей, для покупателей. Самое главное, чтобы это было интересно, необычно.
Партнеры стремились создать не просто обновленный дизайн, а полноценный арт‑объект: он должен привлечь внимание минчан и гостей столицы, а также привнести в городскую среду эстетику, соединяющую мир авиации и ритейла. Ознакомиться с витринами можно в любое время до ноября 2026 года.