В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов

Новости Беларуси. На протяжении двух месяцев в Минске будут проходить фестиваль красоты. А это значит, что стать еще более красивыми минчанам станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На протяжении двух месяцев в Минске будут проходить фестиваль красоты. А это значит, что стать еще более красивыми минчанам станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Прыгожы фэст» проводится в Минске впервые. В нем участвуют 20 парикмахерских и салонов красоты. Стилисты сняли свои видео-презентации и сформировали уникальные предложения. Для потребителей услуги красоты в салонах-участниках будут доступнее.
Юрий Натычко, начальник государственного учреждения «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Победитель в этом мероприятии определяется путем суммирования двух оценок. Первая оценка – это голосование в социальных сетях, вторая – экспертное жюри.