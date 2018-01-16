Прямой эфир

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов

16 января 2018 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На протяжении двух месяцев в Минске будут проходить фестиваль красоты. А это значит, что стать еще более красивыми минчанам станет проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов-1

«Прыгожы фэст» проводится в Минске впервые. В нем участвуют 20 парикмахерских и салонов красоты. Стилисты сняли свои видео-презентации и сформировали уникальные предложения. Для потребителей услуги красоты в салонах-участниках будут доступнее.

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов-4

Юрий Натычко, начальник государственного учреждения «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Победитель в этом мероприятии определяется путем суммирования двух оценок. Первая оценка – это голосование в социальных сетях, вторая – экспертное жюри.

# общество # Конкурс # Фестиваль # Фотофакт # Юрий Натычко

Другие новости рубрики

Все новости
«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час
16 января 2018 18:33

«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час

Сотрудники МЧС приподняли ларек и спасли кота на Матусевича в Минске
16 января 2018 18:29

Сотрудники МЧС приподняли ларек и спасли кота на Матусевича в Минске

«Только появились признаки мороза – началась его вялость». Медведь Фёдор из Могилёва предсказывает погоду
16 января 2018 17:53

«Только появились признаки мороза – началась его вялость». Медведь Фёдор из Могилёва предсказывает погоду