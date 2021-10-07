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В Минске начали делать прививки от гриппа. Какими препаратами и как будут вакцинировать?

07 октября 2021 15:11
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Новости Беларуси. Прививки от гриппа начали делать в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске начали делать прививки от гриппа. Какими препаратами и как будут вакцинировать?-1

Людей из группы риска вакцинируют бесплатно российским препаратом. Можно сделать и четырехкомпонентную прививку французского производства. В этом случае на платной основе. Кампания по вакцинации сейчас проходит с новшеством. Параллельно будут прививать и от гриппа, и от коронавируса. Медики рекомендуют сначала защититься от COVID-19, а затем провести вакцинацию против гриппа.  

В Минске начали делать прививки от гриппа. Какими препаратами и как будут вакцинировать?-4

Алексей Горюнов, главный врач 40-й городской клинической поликлиники:
Поликлиника активно прививает против гриппа граждан как в поликлинике, так и в трудовых коллективах. Важно помнить, что вакцинироваться нужно как можно раньше, не дожидаясь зимы, чтобы у организма был период для формирования иммунитета. В поликлинике уже привиты более 200 человек. Также мы активно прививаем трудовые коллективы, там уже привиты порядка 350.  

В Минске начали делать прививки от гриппа. Какими препаратами и как будут вакцинировать?-7

Специалисты подчеркивают важность прививки как от коронавируса, так и от гриппа. Одновременное заражение может привести к серьезным последствиям.  

# Вакцинация # общество # Алексей Горюнов # Фотофакт

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