В Минске на ремонт закрыли ясли-сад для детей с особенностями зрения

Новости Беларуси. Детский ясли-сад № 353 для детей с нарушениями зрения на Плеханова, который был закрыт на обследование, планируют отремонтировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При визуальном осмотре учреждения обнаружены дефекты в фундаменте здания. Теперь здесь будут проводить внеплановый ремонт. В саду воспитываются 140 детей. В целях безопасности временно их перевели в ближайшие дошкольные учреждения: 35, 345, 315 и 299-й садики. Там созданы все условия для комфортного пребывания и лечения детей.

Ирина Лукьянчик, заведующая специальным ясли-садом № 353:

В каждом из учреждений организован офтальмологический кабинет, и лечение, аппаратное лечение, продолжилось ежедневно с каждым воспитанником, как и было до этого.

Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района:

Воспитанники переведены для того, чтобы сохранялась возможность и проведения лечебных офтальмологических процедур, и организации качественного образовательного процесса. И родители сада именно рассчитывали на то, что если такая нештатная ситуация случилась, чтобы удобно было привозить своих деток в знакомое место.