В Минске на ремонт закрыли ясли-сад для детей с особенностями зрения

Новости Беларуси. Детский ясли-сад № 353 для детей с нарушениями зрения на Плеханова, который был закрыт на обследование, планируют отремонтировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Детский ясли-сад № 353 для детей с нарушениями зрения на Плеханова, который был закрыт на обследование, планируют отремонтировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При визуальном осмотре учреждения обнаружены дефекты в фундаменте здания. Теперь здесь будут проводить внеплановый ремонт. В саду воспитываются 140 детей. В целях безопасности временно их перевели в ближайшие дошкольные учреждения: 35, 345, 315 и 299-й садики. Там созданы все условия для комфортного пребывания и лечения детей.
Ирина Лукьянчик, заведующая специальным ясли-садом № 353:
В каждом из учреждений организован офтальмологический кабинет, и лечение, аппаратное лечение, продолжилось ежедневно с каждым воспитанником, как и было до этого.
Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района:
Воспитанники переведены для того, чтобы сохранялась возможность и проведения лечебных офтальмологических процедур, и организации качественного образовательного процесса. И родители сада именно рассчитывали на то, что если такая нештатная ситуация случилась, чтобы удобно было привозить своих деток в знакомое место.
Марина Кухта, управляющая центром по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Ленинского района:
По ходатайству управления по образованию данное здание будет включено в титульный список капитального ремонта для прохождения комплексного обследования с последующей разработкой проектно-сметной документации и принятия решения о дальнейшем действии с данным дошкольного учреждения зданием.
После ремонтных работ дети и воспитатели вернутся в родное учреждение.