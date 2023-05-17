В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест

Более 6 тысяч молодых людей уже изъявили желание поработать в этом году. Трудоустройство будет осуществляться по нескольким направлениям – от сельскохозяйственных отрядов до работы на крупнейших производствах. Особое внимание подросткам, находящимся в социально опасном положении.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наша главная задача – найти работу по профессии того или иного человека, но есть и ребята, которые хотят попробовать себя в другой профессии и во время своей учебы стараются проявить себя на различных объектах города Минска. Мы не ослабеваем работу, а, конечно же, стараемся еще больше усилить по информированию нашей молодежи о возможности трудоустройства.

С каждым годом количество желающих потрудиться в студенческих отрядах значительно увеличивается.