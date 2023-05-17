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В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест

17 мая 2023 08:00
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Новости Беларуси. В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест. Их предоставят 170 предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест-1

Более 6 тысяч молодых людей уже изъявили желание поработать в этом году. Трудоустройство будет осуществляться по нескольким направлениям – от сельскохозяйственных отрядов до работы на крупнейших производствах. Особое внимание подросткам, находящимся в социально опасном положении.  

В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:  
Наша главная задача – найти работу по профессии того или иного человека, но есть и ребята, которые хотят попробовать себя в другой профессии и во время своей учебы стараются проявить себя на различных объектах города Минска. Мы не ослабеваем работу, а, конечно же, стараемся еще больше усилить по информированию нашей молодежи о возможности трудоустройства.  

С каждым годом количество желающих потрудиться в студенческих отрядах значительно увеличивается.  

# Студенты # общество # Роман Бондарук # Фотофакт

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