В Минске будут чествовать отличников здравоохранения

Торжественный вечер, посвященный профессиональному празднику медиков, который по традиции отмечается в третье воскресение июня, состоится сегодня во Дворце Республики.

Знаком "Отличник здравоохранения" за многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником награждены 15 сотрудников системы здравоохранения. Им вручат денежную премию в размере десяти базовых величин. Почетной грамотой Минздрава и отраслевого профсоюза, а также денежной премией в размере пяти базовых величин награждены 14 специалистов. Завершится мероприятие праздничным концертом.

Минздрав готовит предложения в правительство по изменению условий оплаты труда медработников. Главой государства и правительством постоянно принимаются меры по повышению жизненного уровня медработников, увеличению их зарплаты. Прогресс в этой сфере очевиден: если 5 лет назад средний заработок в организациях здравоохранения был 57 долларов, то в декабре прошлого года он достиг 225 долларов. В 1998 году средняя зарплата медработников составляла 53% средней зарплаты работников промышленности, в 2005-м этот показатель увеличился до 83,5%.

Однако, уровень оплаты труда этих людей остается все же невысоким. Так, еще в апреле участковый терапевт получал порядка 366 тысяч рублей, а врач-стажер после окончания вуза - 207 тысяч. Уровень оплаты труда отражается и на укомплектованности кадрами, особенно работниками среднего медперсонала. Сегодня в учреждениях здравоохранения республики около 18% работников - пенсионеры, а в столичных поликлиниках их чуть меньше половины.

И все же в Беларуси прогнозируется увеличение спроса на специалистов медицинского и фармацевтического профиля. Так, на селе укомплектованность медработниками даже выше, чем в городах, правда, при этом наблюдается их высокая текучесть. За последние три года в стране выпустили более четырех тысяч врачей и провизоров. В нынешнем году более 300 выпускников направят в сельские участковые больницы, врачебные амбулатории и учреждения, находящиеся в загрязненных районах. Будут укомплектованы и такие службы, как скорая медицинская помощь, анестезиология и реаниматология. Врачи, провизоры и медсестры будут востребованы для реализации

Государственной программы возрождения и развития села.